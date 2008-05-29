У чому звинувачують Луценка?

Громадянський рух „Народна самооборона” закликає Генеральну прокуратуру України “не виконувати „політичне замовлення” з боку Секретаріату Президента України по відношенню до Юрія ЛУЦЕНКА”.

Про це йдеться у зверненні „Народної самооборони” до Генпрокуратури, текст якого передано УНІАН.

Зокрема, у зверненні зазначається, що, згідно з пунктом 2 статті 58 Конституції України, ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. У пункті 3 статті 62 Конституції України зазначено, що обвинувачення не може грунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

„Народна самооборона” нагадує, що 9 вересня 2006 року, за підписом командувача Повітряних сил ЗС України генерал-полковника А.ТОРОПЧИНА, видано наказ з метою ефективного планування льотної підготовки в 2006 році. Згідно з цим наказом встановлено середні норми річного нальоту для всіх міністерств та установ (в тому числі МВС України). Для літаків АН-24, АН-72 (на яких здійснював переліт Ю.ЛУЦЕНКО як міністр внутрішніх справ України), встановлена середня річна норма нальоту – 45 годин. Враховуючи, що на таких літаках задіяні чотири екіпажі – це 180 годин на рік. Для того, щоб льотний склад не втрачав кваліфікації, в обов’язковому порядку він має налітати 180 годин, якщо кількість годин буде нижча, льотчиків дискваліфікують.

Як зазначають автори звернення, “яким чином будуть використані 180 годин у повітрі, вирішують керівники МВС та ГУВВ: чи здійснення польоту над Києвом, чи перевезення міністра або інших посадових осіб, так як до виконання норм не має ніякого відношення. Керівництвом МВС та ГУВВ для здійснення службових поїздок було використано саме такий ресурс, який не завдав жодних фінансових збитків державі, оскільки такі рейси заздалегідь були закладені як збиткові”.

Згідно з наказом МВС України № 333 від 16 квітня 2005 року щодо розподілу функціональних обов’язків першого заступника міністра та заступників міністра внутрішніх справ України, міністр внутрішніх справ України є політичною фігурою та цивільною особою. За Внутрішніми військами МВС був закріплений один із заступників міністра, який контролює та координує діяльність Головного управління внутрішніх військ МВС України, видає накази щодо підготовки літаків до польотів за рахунок льотного ресурсу, в тому числі по фактам висунутих звинувачень Ю.ЛУЦЕНКУ, відзначає “Народна самооборона”.

Звинувачення, яке Генеральна прокуратура намагається висунути міністру внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКУ за ст. 364 ККУ „Зловживання владою або службовим становищем” передбачає: тяжкі наслідки або істотну шкоду (нанесення державі збитків у великих розмірах або в особливо великих розмірах). Як заявляють автори звернення, такої шкоди не було завдано, тому що 180 льотних годин були заплановані раніше як здіснення професійної підготовки льотного екіпажу. Крім того, необхідні корисливі мотиви, тобто отримання особистої вигоди, яких Ю.ЛУЦЕНКО не мав. Корисливість у кримінальному праві - це незаконне прагнення до отримання матеріальної (майнової) вигоди без затрат власної суспільно корисної праці.

„Народна самооборона” звертається до Генеральної прокуратури України із закликом “проявити громадську мужність, не виконувати „політичне замовлення” з боку Секретаріату Президента України по відношенню до Ю.ЛУЦЕНКА, а свої професійні дані використати на реальну боротьбу із злочинністю в нашій державі”.