На базі військкоматів з'являться центри з обслуговування військових

На базі військкоматів будуть створені центри з обслуговування військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив офіцер прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Олексій Мазепа, зазначивши, що відповідна концепція схвалена міністром оборони.

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"Міністр оборони погодив запропоновану проектним офісом реформ концепцію реформування військкоматів. Вона передбачає створення на базі військкоматів сучасних центрів з обслуговування військовослужбовців", - сказав він.

Мазепа також зазначив, що на базі 46-го об'єднаного центру забезпечення в Одесі стартувало випробування проекту із автоматизації обліку матеріального забезпечення ЗСУ. Цей проект передбачає створення єдиної інформаційної платформи для обліку запасів, спрощеної процедури замовлення та доставки, що сприятиме скороченню строків забезпечення та кращому розумінню рівня боєздатності армії, поінформував офіцер.