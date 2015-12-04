Порошенко нагородив орденами та медалями 117 військовослужбовців за мужність у зоні АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Серед нагороджених – 46 військовослужбовців Збройних сил України, які отримали поранення у бойових діях в районі Донецького аеропорту, населених пунктів Піски, Спартак, Майорське, Горлівка та Щастя у 2015 році.

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Також нагороджено 70 військовослужбовців Національної гвардії України. Більшість з них отримали поранення під час бойових дій в районі Авдіївки, Тельманового, Широкиного, Комсомольського та Іловайська.

Крім того, серед нагороджених – сержант поліції Володимир Калюжнюк. Перебуваючи у складі зведеного загону МВС під час проведення розвідки на блокпосту №2 Артемівського району Донецької області, він отримав тяжкі поранення внаслідок підриву протипіхотної міни, повідомили в прес-службі.

Військовослужбовці нагороджені медалями "Захиснику Вітчизни" та орденами "За мужність", йдеться в указі.