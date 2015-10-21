Порошенко нагородив понад 200 військових, які дістали поранення під час бойових дій

Президент України Петро Порошенко відзначив медаллю «Захиснику Вітчизни» 208 військовослужбовців Збройних сил України, поранених під час бойових дій на Донбасі.

Відповідний Указ підписано в середу, 21 жовтня.

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«Нагороджено військових, які в період з січня по серпень 2015 року брали участь у бойових діях поблизу Щастя, Станиці Луганської, Авдіївки, Мар’їнки, Пісок, Опитного, Водяного та Дебальцевого. В результаті зіткнень з бойовиками вони отримали поранення», - йдеться у повідомленні.