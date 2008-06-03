Суд у справі про загибель ”Нафтогазу-67” буде в Гонконзі за місцевими законами

На думку українських експертів, які перебували в Гонконгу, попередньою причиною аварії українського судна «Нафтогаз-67» після зіткнення з китайським балкером «Яохай» біля Гонконгу вважається взаємне порушення правил безпеки морського судноплавства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України за підсумками сьогоднішнього засідання Урядової комісії з розслідування причин аварії під головуванням першого заступника міністра транспорту і зв`язку України Василя ШЕВЧЕНКА.

“Розслідування не є однозначним. Є підстави вважати, що обома сторонами порушені правила безпеки судноплавства, тому зараз ми повинні діяти максимально зважено і коректно, щоб не було жодних сумнівів щодо обгрунтованості висновків комісії”, - сказав заступник міністра Володимир РАБОТНЄВ.

За його словами, проведено натурний експеримент із залученням подібного "Нафтогазу-67" судна (“Нафтогаз-68”) для визначення маневрових характеристик судна в умовах, наближених до аварійної ситуації. Вищі навчальні заклади України - Одеська національна морська академія, Миколаївський кораблебудівний інститут - опрацьовують копії всіх документів - технічних характеристик судна “Нафтогаз-67”. Крім того, Держфлотінспекція України провела перевірку безпеки судноплавства і склала відповідний акт.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, розслідування українською стороною триває, ретельно вивчаються всі матеріали справи. “Аварійна подія в територіальних водах іншої держави потребує концентрації зусиль всіх органів державної влади України для розгляду на найвищому рівні причин і міри вини кожної із сторін. Зараз потрібні чітко відкориговані дії з метою недопущення упереджених підходів як при розслідуванні подій відповідно до вимог ІМО (Міжнародної морської організації), так і під час судового процесу”, - сказав він.

За даними міністерства, ідентифікація тіл 15 моряків триває, тіла доставлять до України (попередньо - до Сімферополя) після ідентифікації.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінтрансзв’язку, капітан затонулого судна “Нафтогаз-67” Ю.КУЛЕМІСІН виступатиме в суді за фактом зіткнення з китайським балкером як представник потерпілої сторони.

За даними міністерства, поліція Гонконгу висунула обом сторонам спільне звинувачення - “Створення аварійної ситуації на морі”. За інформацією Мінтрансзв’язку, справа розглядатиметься в суді Гонконгу 17 червня 2008 року за місцевими законами, заснованими на британському праві.

Довідка УНІАН. Транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз») 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем «Яохай» неподалік від Сянгана (Гонконг). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. Із 25 членів екіпажа семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла решти 15 моряків, які вважалися зниклими безвісти, знайшли після підйому судна 27 квітня. Судно відбуксоване до Китаю.

Розслідування причин і обставин морської аварії проводиться морськими властями КНР відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій та інцидентів (Резолюція ІМО А.849).