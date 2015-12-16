У військовій прокуратурі вважають, що РФ не видаватиме Україні винних у вчиненні злочинів на Донбасі росіян

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив начальник управління Головної військової прокуратури Ігор Светенко.

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Светенко розповів, що у новоствореному управлінні з розслідування злочинів проти миру, безпеки і людства та міжнародних правопорушень при зборі доказів, встановленні потерпілих та свідків у кримінальних провадженнях береться до уваги безпосередньо досвід і практика Європейського суду з прав людини.

Він пояснив, що при визначені ступеня заподіяної шкоди - моральної, фізичної чи матеріальної, обов'язково береться до уваги досвід міжнародних судів, міжнародних документів, які Україна ратифікувала.

"Щодо встановлення і безпосереднього притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, наразі є певна проблематика з огляду на те, що об'єм потерпілих у вказаних кримінальних провадженнях, і навпаки, безпосередньо винуватців цих подій, обвинувачених осіб є досить великий. Повірте мені, ці цифри мають вираховуватися більше ніж десятками тисяч осіб", - сказав Светенко.

У зв'язку з цим він повідомив, що для встановлення більш точної кількості винних та потерпілих осіб потрібен ще досить тривалий час.

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"Щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності, тут звісно є проблематика, пов'язана з тим, що скоріше за все Російська Федерація не буде видавати своїх громадян, і не визнаватиме ті докази, які ми зібрали в рамках кримінального провадження", - зазначив Светенко.

Він додав, що така інформація надходить до військової прокуратури з різних джерел.