”До трагічної смерті журналіста Гонгадзе, я, ніколи не чув його імені”

Голова Ради директорів «Альфа-груп» Михайло ФРІДМАН спростовує всі звинувачення представників Фонду громадських свобод Бориса БЕРЕЗОВСЬКОГО про нібито його причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться в коментарі М.ФРІДМАНА щодо деяких публікацій в українських ЗМІ, переданому УНІАН.

Зокрема, М.ФРІДМАН заявив: «Мене вже не вражає волаюча абсурдність і безглуздя звинувачень, які висуваються проти мене працівниками Фонду громадських свобод Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО. Залишається лише висловити жаль з приводу явної кризи жанру Фонду і осіб, які за ним стоять. Дивно, що мене ще не звинувачують у підготовці замаху на Президента США в Тбілісі, вбивстві Льва Троцького і спробах пограбування «Форт Нокс».

При цьому М.ФРІДМАН офіційно заявляє, що «до трагічної смерті журналіста Георгія Гонгадзе, я, на жаль, ніколи не чув його імені. Я висловлюю жаль і співчуття родині покійного, у тому числі у зв`язку з тим, що навіть людське горе не може, вочевидь, зупинити піар-інтриганів».

Крім того, голова «Альфа-груп» офіційно заявляє, що «ніколи не мав честі особисто знати пана МОРОЗА. Ніколи не розмовляв по телефону і не обмінювався жодними письмовими повідомленнями ні з ним, ні з його представниками».

«Я маю намір усіма законними способами, які є в моєму розпорядженні, захистити своє добре ім`я, ділову репутацію, особисту честь і гідність», - заявляє М.ФРІДМАН.

Він також повідомив, що направить офіційне звернення до Генеральної прокуратури України з проханням дати роз`яснення щодо інциденту, пов`язаного з інформацією, яку поширив Фонд громадських свобод.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 серпня, на прес-конференції в Києві виконавчий директор Фонду громадських свобод Олександр ГОЛЬДФАРБ заявив, що вчора надав у розпорядження Генеральної прокуратури України покази свідка, який стверджує, що вбивство Г.Гонгадзе нібито було здійснене за замовленням нинішнього голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА в змові з головою російської фінансово-промислової структури “Альфа-груп” М.ФРІДМАНОМ.

За словами О.ГОЛЬДФАРБА, свідок зазначає, що наприкінці літа 2000 року О.МОРОЗ кілька разів їздив до Москви. Мета цих поїздок полягала в тому, щоб заручитися фінансовою і політичною підтримкою з боку «Альфа-груп». Як стверджує свідок, О.МОРОЗ хотів одержати фінансову підтримку діяльності своєї політичної партії, а також за допомогою М.ФРІДМАНА заручитися заступництвом членів російського уряду, які мали політичний вплив, що могло допомогти О.МОРОЗУ в його зусиллях усунути Леоніда КУЧМУ з поста Президента України.

Пізніше Генеральна прокуратура України заявила, що свідоцтва громадянина США, які передав О.ГОЛЬДФАРБ, не містять жодних об`єктивних даних про причетність голови ВР О.МОРОЗА до замовлення на здійснення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.