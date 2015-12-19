День святителя Миколая - свято любові і милосердя: єпископ Климент розповів про дивовижного святого

Про одного з найдивовижніших православних святих розповів голова Синодального інформаційного відділу Української Православної Церкви єпископ Климент (Вечеря), повідомляє Центр інформації УПЦ.

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«У сьогоднішніх умовах, коли світ стає все більш жорстоким і егоїстичним, образ святителя Миколая служить нагадуванням, що тільки милосердя і любов до ближнього можуть бути правильною відповіддю на всі світові проблеми і життєві негаразди. День пам'яті Миколи чудотворця - це свято любові і милосердя», – підкреслив єпископ Климент.

Владика Климент зазначив, що Миколай чудотворець відомий як умиротворитель ворогуючих, рятівник від смерті і захисник несправедливо засуджених. Він вважається покровителем моряків, купців, мандрівників і дітей, з якими найбільше в народі пов'язано ім'я цього святого.

«Незважаючи на те, що образ святителя Миколая найчастіше асоціюється з якимось казковим персонажем, він був реальною людиною, який сьогодні є одним з найбільш шанованих православних святих. З його ім'ям пов'язана величезна кількість чудес. Будучи надзвичайно милостивий, він отримав від Бога дар зцілювати навіть невиліковно хворих людей», – зазначив єпископ Климент.

«Миколай Чудотворець народився в III столітті в Лікії (Мала Азія). Ще в дитячому віці він показав, що покликаний до особливого духовного служіння, простоявши у купелі під час хрещення кілька годин без будь-чиєї допомоги. У нього дуже рано проявилася любов до посту і молитви», – розповів голова інформаційного відділу УПЦ.