Марина Порошенко відвідала провідну ізраїльську клініку з реабілітації дітей з обмеженними можливостями

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, це відбулося у рамках офіційного візиту президента України до Держави Ізраїль.

Разом із генеральним директором клініки, доктором Моріт Бєрі та директором школи і дитячого садочку при клініці Іреною Меналіс дружина президента України оглянула навчально-розвиваючий комплекс та відділення реабілітації. Також Марина Порошенко ознайомилася з роботою медичного напрямку діяльності клініки, зокрема з діяльністю відділення педіатрії, пульмонології, денного стаціонару та амбулаторних реабілітаційних проектів, а також – терапевтично-спортивного центру, який включає в себе рекреаційний басейн, тренажерний зал та скалодром.

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Директор школи та дитячого садочка ознайомила Марину Порошенко з умовами навчання та підготовки ізраїльських дітей з особливими освітніми потребами до включення в активне суспільне життя. У центрі займаються діти від 3-х до 21 року.

«Ми вчимо дітей та їхні родини приймати умови нового способу життя, мати надію і віру в майбутнє, бо в таких ситуаціях реабілітації потребує кожен член родини. Головним акцентом реабілітаційної методики центу «Alyn» є те, що дитина робить все, що їй довподоби, в контексті необхідних навчально-медичних процесів», – наголосила директор.

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Марина Порошенко розповіла, що питання соціалізації та інклюзивної освіти дітей з обмеженими можливостями є пріоритетним напрямом її діяльності: «Зараз ми активно працюємо над розробкою та підготовкою змін до законодавчої бази України. Це – питання, від якого залежить доля понад 150 тисяч українських дітей. На цьому шляху ми потребуємо прогресивного досвіду та допомоги професіоналів».

Сторони домовилися про розробку та впровадження спільної україно-ізраїльської навчальної програми для вчителів та реабілітологів.