Суд знову двічі відмовив стороні захисту у відкладенні судового засідання у справі Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку адвокат Оксана Томчук, яка бере участь у судовому засіданні у лежачому стані на ліжку-колясці прохала суд перенести судове засідання, бо вона особисто потребує госпіталізації.

"Мені вкотре стало зле, внаслідок чого було прийнято рішення про мою госпіталізацію, яка мала відбутися декілька годин тому. Станом на зараз мій стан здоров'я вимагає негайної госпіталізації, яку я не можу провести у зв'язку з тим, що суд не закриває засідання", - сказала Томчук.

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Вона попрохала врахувати, що засідання відбувається більше 20 годин поспіль, сторона захисту не могла можливості вживати їжу, і не мала можливості відпочити.

"Враховуючи те, що це вже підпадає під розгляд катування, коли я з-за каталки змушена приймати участь в судовому засіданні... Я прошу суд відкласти розгляд справи на можливість нам хоча б поспати", - заявила Томчук.

Суддя відмовив задовольнити це клопотання.

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Водночас адвокат Олексій Шевчук знову вимагав відкласти судове засідання, бо на його переконання існують усі підстави, щоби завершити судово-медичну експертизу стану здоров'я Корбана у Київському міському бюро судово-медичних експертиз.

Суддя попрохав прокурорів надати документи про стан здоров'я Корбана, і після ознайомлення з цими документами вирішив продовжити судове засідання.