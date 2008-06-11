У Донецькій області встановлено 23 знаки пам'яті Голодомору

У населених пунктах Донецької області в даний час встановлено 23 пам`ятних знаків про Голодомор 1932-33 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, встановлено 3 пам`ятники і 20 хрестів.

Крім того, виявлено 99 населених пунктів, жителі яких постраждали від Голодомору (всього в області 1304 населених пунктів), встановлено 3634 загиблих від Голодомору і 9150 чоловік, які постраждали від Голодомору (всього в області проживає 311 тис. 483 чоловік, старші за 75 років), зібрано 2086 свідчень очевидців Голодомору. Також переведено в електронну форму 98 тис. 500 записів із книг реєстрації смертей за 1930-1935 роки, оброблено – 50 тис. 296 записів (з наявних 105 тис. записів).

До Українського інституту національної пам`яті направлено 19 відеосвідоцтв очевидців Голодомору з найбільш постраждалих районів області і 10 документальних фотографій, виявлених в архівах. В цілому в архівах області виявлено 75 справ і документів (62 - в обласному і 13 - в міському), в яких є свідоцтва, пов`язані з Голодомором.

Крім того, до Українського інституту національної пам`яті на узгодження направлені пропозиції щодо змісту і орієнтовного обсягу обласних томів Національної книги пам`яті. Готовність же регіональної Книги пам`яті становить 80% і на її видання передбачено виділити 100 тис. грн. з обласного бюджету.

Довідка УНІАН. У Донецькій області для виявлення жертв Голодомору 1932-1933 років, збору свідоцтв очевидців сформовані пошукові групи (62 групи, загальною чисельністю 496 чоловік), які залучають до своєї роботи волонтерів.

На базі історичного факультету Донецького Національного університету діє науково-дослідна група з дослідження Голодомору. До її роботи підключилося обласне товариство при Всеукраїнському товаристві краєзнавців і громадська організація “Донецький Меморіал”.

Для пошуку документальних свідоцтв діють дослідницькі групи в Донецькому обласному архіві і обласному краєзнавчому музеї.

Для вивчення і переведення в електронний формат книг реєстрації смертей в Донецькій області за період 1930 - 1935 рр. (матеріалів мартирологів) сформована і працює група фахівців.

Створена редакційна колегія з підготовки видання публіцистично-документальної книги „Голодомор в Донбасі (1932-1933 роки)”.