Порошенко схвалив скорочення соцвидатків і передачу їх на місцевий рівень

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, закон про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики повернений до парламенту за підписом президента.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Рада прийняла за основу і в цілому відповідний законопроект №3628.

Документ перекладає на місцеві бюджети фінансування широкого переліку виплат і пільг, які зараз виплачуються з держбюджету.

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Також закон подовжує дію норми про невиплату пенсій працюючим депутатам, прокурорам, суддям та іншим високопосадовцям до кінця 2016 року, а максимальний розмір призначення нових пенсій встановлює на рівні 10 740 гривень.

Закон вносить зміни до закону «Про банки і банківську діяльність» щодо того, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб розкривається банками Міністерству фінансів за його письмовим запитом під час бюджетного процесу з метою проведення верифікації та перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

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У той же час документ урізує соціальні витрати бюджету. Наприклад, змінює порядок безкоштовного харчування дітей в школах. Дітей-інвалідів будуть безкоштовно годувати лише в 1-4 класах замість усього періоду навчання. Також в 1-4 класах безкоштовне харчування, яке до сьогоднішнього дня надавалося всім дітям, передбачено лише для дітей з малозабезпечених сімей.