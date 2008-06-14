У Донецьку буде пам'ятник Василеві Стусу

У Донецьку, в студентському сквері, з`явиться пам`ятник поетові Василю Стусу. Про це повідомили УНІАН в ректораті Донецького національного університету, в якому навчався поет.

За рішенням Донецького міськвиконкому, навпроти будівлі університету незабаром з`явиться новий сквер, на території якого буде встановлений пам`ятник поетові В.Стусу. Проект пам`ятника і студентського скверу готовий, на місці розпочаті підготовчі роботи.

Довідка УНІАН. Видатний письменник, правозахисник Василь Стус народився 6 січня 1938 року. Він став символом Українського Опору другої половини ХХ століття. Роль, яку відігравала постать В.Стуса у розвитку української літератури ХХ століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.

За правозахисну діяльність, за виступи з приводу репресій проти української інтелігенції у вересні 1980 року поета було засуджено до десятирічного ув’язнення та п’яти років заслання. Він відбував покарання в таборі особливого режиму ВС-389/36 с. Кучино Чуковського району Пермської області. 1982 рік поет провів у камері-одиночці. Упродовж 1980-1985 рр. В.Стус написав останню збірку своїх віршів «Птах душі». Рукопис книги повернути з архівів та справ КДБ-МВС не вдається до цього часу.

В.Стус помер в ніч з 3 на 4 вересня 1985 року у карцері табору.

Г.Бьолль за книгу «Палімпсести» висував В.Стуса на здобуття Нобелівської премії.

1991 року за збірку вибраних поезій «Дорога болю» Василеві Стусові присуджено Державну премію України ім. Т.Г.Шевченка (посмертно).

За коротке життя поет, член Української Гельсінської групи, В.Стус залишив 6 томів творів, більшість з яких перекладено англійської та надруковано на Заході.