Гірники перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська ще у двох місцях, з ними проводять переговори - поліція

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець в Facebook.

"Шахтарі перекрили дорогу ще у двох місцях, щоб перешкодити проїзду машин через поля. А взагалі через кожні 40 хвилин гірники відкривають дорогу на 10 хвилин, пропускаючи машини з дітьми і жінками", - зазначив Волинець.

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За його словами, гірники вимагають видачі зарплати і чекають приїзду голови Львівської ОДА Олега Синютки.

Борг перед працівниками ДП "Львіввугілля" тільки за листопад 2015-го становить 58,2 млн грн, їм виплатили лише 46% нарахованої зарплати, каже голова НПДУ.

Як повідомляє "112 Україна", з шахтарями проводят переговори. Про це заявила прес-секретар ГУ Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

"Зараз в місті з ними проводять переговори влади Львівської області, а також правоохоронці. Сподіваємося, що найближчим часом дороги будуть розблоковані", - сказала вона.

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За її словами, автомобілі, які рухаються в цьому напрямку, розвертають.

"В даний час порушень публічної безпеки не зареєстровано", - додали в поліції.

Як повідомляв УНІАН, на автодорозі Львів - Рава-Руська у с. Смереків близько 300 осіб заблокували рух транспорту. Рух заблокований на 23-му км автодороги Н-09. Правоохоронці закликали водіїв тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку.