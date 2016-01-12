Гірники перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська ще у двох місцях, з ними проводять переговори - поліція
У Львівській області працівники шахт державного підприємства "Львіввугілля" перекрили дорогу в напрямку Рави-Руської у двох додаткових місцях, щоб запобігти можливість проїзду полями.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець в Facebook.
"Шахтарі перекрили дорогу ще у двох місцях, щоб перешкодити проїзду машин через поля. А взагалі через кожні 40 хвилин гірники відкривають дорогу на 10 хвилин, пропускаючи машини з дітьми і жінками", - зазначив Волинець.
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За його словами, гірники вимагають видачі зарплати і чекають приїзду голови Львівської ОДА Олега Синютки.
Борг перед працівниками ДП "Львіввугілля" тільки за листопад 2015-го становить 58,2 млн грн, їм виплатили лише 46% нарахованої зарплати, каже голова НПДУ.
Як повідомляє "112 Україна", з шахтарями проводят переговори. Про це заявила прес-секретар ГУ Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.
"Зараз в місті з ними проводять переговори влади Львівської області, а також правоохоронці. Сподіваємося, що найближчим часом дороги будуть розблоковані", - сказала вона.
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За її словами, автомобілі, які рухаються в цьому напрямку, розвертають.
"В даний час порушень публічної безпеки не зареєстровано", - додали в поліції.
Як повідомляв УНІАН, на автодорозі Львів - Рава-Руська у с. Смереків близько 300 осіб заблокували рух транспорту. Рух заблокований на 23-му км автодороги Н-09. Правоохоронці закликали водіїв тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку.
4 січня Червоноградська прокуратура Львівської області почала досудове розслідування за фактом невиплати зарплати шахтарям підприємства «Львіввугілля» за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України. За даними прокуратури, мова йде про близько 70 млн грн, які не отримали працівники підрозділів державного підприємства «Львіввугілля» за листопад і грудень 2015 року.
У той же день під час позмінних зборів на шахтах підприємства прийняли рішення провести 12 січня акцію протесту з перекриттям внутрішніх обласних доріг і біля митних переходів на кордоні з Польщею, вимагаючи виплати боргів із зарплати.
З 2 січня через невиплати зарплати триває стихійний страйк гірників шахти «Степова» - найбільшої шахти «Львіввугілля".