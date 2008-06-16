У Standard & Poor's знизили кредитний рейтинг Києва

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило довгостроковий кредитний рейтинг Києва з «BB-» до «В+» - услід за аналогічною дією щодо рейтингу України за зобов`язаннями в іноземній валюті.

Про це повідомляється на офіційному сайті московського офісу S & P.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Standard & Poor`s знизило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з «ВВ-» до «В+», за зобов`язаннями в національній валюті - з «ВВ» до «ВВ-». Прогноз - «Стабільний». Зниження суверенних рейтингів зумовлене тим, що керівництву країни не вдалося вжити адекватних заходів для стримування росту інфляції в умовах перегрівання економіки.

«Рейтинги міста Києва відображають обмежену фінансову гнучкість міста і характер системи міжбюджетних відносин, що розвивається, — зазначив кредитний аналітик Standard & Poor`s Фелікс ЕЙГЕЛЬ. - Рейтинг також відображає суттєвий тиск з боку витрат, порівняно високі валютні ризики, а крім того, необхідність і далі підвищувати якість управління і рівень прозорості».

Рівень рейтингу підтримується роллю міста як економічного, фінансового і культурного центру України, що сприяє зростанню бюджетних доходів, а також високою ліквідністю.

Як зазначено в повідомленні рейтингового агентства, рівень рейтингу Києва обмежується відсутністю передбачуваності майбутніх змін у системі міжбюджетних відносин: багато важливих змін зараз перебувають на стадії обговорення і можуть позначитися на фінансових показниках Києва, а їхні результати зараз передбачити складно. Проте не очікується, що якісь значущі реформи відбудуться до 2009 р. Політичну кризу в місті, пов`язана з усуненням чинного мера, недавно було вирішено - після переобрання на пост мера Леоніда Черновецького. Дотепер невизначеність, пов`язана з цією кризою, не відобразилася на фінансових показниках міста, зазначають в S & P.

У прес-релізі також сказано, що борг Києва, високий в українському контексті, робить місто підвладним дедалі вищим валютним ризикам. Повний борг, вочевидь, стабілізується на рівні 40-50% доходів у найближчі три роки внаслідок зростання доходів, але більш як 80% боргу складатиметься з облігацій, номінованих у доларах США, з одноразовим погашенням. Рівень валютного ризику посилюється внаслідок зростання ризику волатильності курсу гривні в умовах політичної кризи на рівні центральної влади. У міста гарні показники ліквідності; станом на 15 травня 2008 р. грошові кошти перевищували платежі з обслуговування боргу.

Прогноз «Стабільний» відображає аналогічний прогноз щодо рейтингу України, оскільки ситуація в країні багато в чому визначає економічні та фінансові показники Києва, наголошується в прес-релізі.

«Якщо фінансові показники міста залишатимуться високими, а витрати на обслуговування та погашення боргу не перевищать 10% доходів бюджету, у середньостроковій перспективі рейтинги міста, імовірно, слідуватимуть за рейтингами країни», - наголосив Ф.ЕЙГЕЛЬ.

Незалежно від розвитку ситуації на суверенному рівні очікується, що Київ і далі здійснюватиме зважену фінансову політику та контролюватиме свої потреби у фінансуванні. Проте якщо борг міста ростиме швидше, ніж очікується, або на його розмір суттєво вплине коливання валютного курсу, прогноз може бути змінено на «Негативний» і, що більше, рівень рейтингу може виявитися під тиском, зазначено в повідомленні S & P.