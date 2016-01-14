В окупованій Макіївці звільнили 132 шахтарів за протест проти затримки зарплати - ЗМІ

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При цьому наголошується, що керівництво шахти «Холодна балка» залякувало шахтарів, а потім звільнило 132 людини з наказом не брати їх на роботу на інші шахти «Макіїввугілля». Іншим працівникам виплатили в якості зарплати по 4 тис. рублів.

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Аналогічний страйк на шахті «Чайкіно» теж закінчилася звільненням ініціаторів страйку і виплатою по 2 тис. руб. зарплати.