В окупованій Макіївці звільнили 132 шахтарів за протест проти затримки зарплати - ЗМІ
13:55, 14 січня 2016Суспільство
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Вчора, 13 січня, гірники макіївських шахт вийшли на страйк, протестуючи проти багатомісячної затримки заробітної плати.
REUTERS
Про це повідомляють Новини Донбасу за інформацією користувачів соціальних мереж.
При цьому наголошується, що керівництво шахти «Холодна балка» залякувало шахтарів, а потім звільнило 132 людини з наказом не брати їх на роботу на інші шахти «Макіїввугілля». Іншим працівникам виплатили в якості зарплати по 4 тис. рублів.
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Аналогічний страйк на шахті «Чайкіно» теж закінчилася звільненням ініціаторів страйку і виплатою по 2 тис. руб. зарплати.
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