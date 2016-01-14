Двом розповсюджувачам листівок за "Миколаївську народну республіку" дали умовні терміни

Як зазначається в тексті вироку суду, було встановлено, що приблизно в червні минулого року підсудні вступили в змову з рядом осіб з метою посягання на територіальну цілісність України шляхом розпалювання сепаратистських настроїв серед жителів Миколаєва.

З метою приховування злочинної діяльності вони вирішили дати членам своєї групи псевдоніми "Моряк/Матроскін", "Столяр", "Терміт", "Кузя/Ярий", "Штефан/Малий", "Твікс" та "Одноокий".

У липні-серпні вони розробили і виготовляли сепаратистські листівки, які закликали до створення в Миколаєві та області "нового державного утворення у складі "Новоросії" і Російської Федерації".

Читайте такожСБУ затримала в Запоріжжі інтернет-пропагандиста "ДНР" (фото, відео)

Зокрема, обвинувачені роздрукували 700 листівок з текстом, прапором і двоголовим орлом з написом "Николаевская народная республика" і картою території області з буквами ННР, а також 300 листівок "із зображенням побудованого корабля "Брежнєв" з 1985 роком і недобудованого (іржавого) корабля з роком 2015".

Встановлено, що 19 і в ніч на 20 серпня вони розклеювали листівки на вулиці Космонавтів у Миколаєві, а також в селищі Воскресенське Жовтневого району. Тоді ж, нагадаємо, вони і були затримані.

Дії підсудних кваліфіковані за ч. 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Читайте такожУ Слов'янську затримали залізничника-пропагандиста, що зливав інформацію бойовикам (відео)

У суді обвинувачені уклали з прокурором угоду про визнання винуватості та зобов'язалися співпрацювати з правоохоронцям в розкритті злочину інших членів групи, домовившись про покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років без конфіскації майна зі звільненням від покарання на підставі ст. 75 КК. На підставі цього суд засудив обвинувачених до 5 років в'язниці з випробувальним терміном 3 роки.