Суд завтра продовжить допит свідків у справі російських ГРУшників Єрофеєва та Александрова

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні після допиту чергового свідка - офіцера Збройних Сил України Богдана Козачека - оголосив в судовому процесі суддя Микола Дідик.

У ході допиту свідок розповів, що за кілька днів до нападу (16 травня 2015 року — УНІАН) на український блокпост, до нього від місцевих джерел надійшла інформація, що на територію Луганська прибув підрозділ військових в екіпіруванні, що відрізняється від форми місцевих бойовиків, і має при собі іншу зброю.

За словами свідка, 16 травня близько 13 години йому повідомили зі спостережного посту, що в напрямку району, де розташовується український блокпост, прибули два автомобілі КамАЗ та “Урал”, з яких вивантажилися приблизно 15-20 осіб, одягнених в нехарактерну для українських Збройних Сил форму.

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Пізніше, як зазначив Козачек, надійшло повідомлення про збройний напад на український підрозділ, в результаті чого він у складі бойової групи, до якої входив полковник Віктор Николюк, висунувся на посилення взводного опорного пункту, на який було скоєно напад. Продовжуючи свою розповідь, свідок зауважив, що під час переслідування диверсійно-розвідувальної групи противника по українським військовим був відкритий вогонь з безшумної зброї.

Пізніше, по місцевості, на якій зав'язався бій, був відкритий мінометний вогонь, внаслідок якого двоє українських військових було поранено, через що було прийнято рішення припинити переслідування противника, надати постраждалим допомогу і здійснити їхню евакуацію.

Під час перехресного допиту свідка, адвокат Єрофеєва Оксана Соколовська звернулась до суду з клопотанням, щоб суд не брав до уваги покази свідка в частині його посилання на слова третіх осіб, як докази.

У свою чергу суд зауважив, що оцінку всім доказам буде надано в нарадчій кімнаті під час винесення вироку підсудним.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування стосовно Єрофеєва і Александрова завершено.

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Він відзначив, що ці російські військовослужбовці підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Матіос також сказав, що прокуратура проситиме суд максимального покарання для російських спецпризначенців.