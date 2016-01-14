Через високий рівня захворюваності на ГРВІ канікули у школах Кременчука продовжили до 25 січня

У школах Кременчука Полтавської області через високий рівень захворюваності на ГРВІ канікули триватимуть до 25 січня.

Про це УНІАН повідомила віце-мер міста Ольга Усанова.

Вона зазначила, що з 18 січня діти мали вийти з канікул, але у зв'язку з тим, що в місті сьогодні був перевищений епідпоріг захворюваності на ГРВІ і ГРЗ, канікули буде продовжено на тиждень.

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За даними кременчуцьких медиків, за тиждень захворіли 1 тисяча 922 жителі Кременчука – з них 235 дітей. Тільки 13 січня захворіли 444 людини.

«Епідпороговий показник перевищено на 52,2%. Серед школярів такий показник перевищено на 18,6%», - повідомила УНІАН головний спеціаліст Держсанепідслужби Кременчука, лікар-епідеміолог Лариса Коровіна.

Як повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Максим Середа, в місті вже введено протиепідемічні заходи: масковий режим і збільшено норми дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь.