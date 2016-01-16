З рук терористів на Донбасі вже звільнено 3 тисячі заручників - СБУ

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"Служба безпеки України продовжує активну роботу із визволення заручників з рук терористів – кожного з наших громадян, хто потрапив у таку біду. Це один з пріоритетів. На сьогодні уже вдалося звільнити 2998 осіб. У неволі насильно утримуються ще 131. Тривають важкі переговори про обмін у форматі "усіх на усіх", передбачений Мінськими домовленостями", - сказано у ньому.

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СБУ зазначає, що у ній створено Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції.

"Ще раз підкреслюємо: сьогодні лише цей центр уповноважений Службою безпеки від її імені вести перемовини про звільнення, робити заяви, адже зайве слово, невчасна емоція може вартувати людського життя", - зазначає спецслужба.

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Відомство також подякувало волонтерам та громадським активістам, які тривалий час допомагають рятувати заручників.