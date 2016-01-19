Пасажири замерзлого потягу "Запоріжжя - Київ" чекали заміну складу 7 годин - ДСНС

Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, 18 січня о 18:25 у Дніпропетровській області на перегоні Железнякове - П'ятихатки з-за несправності тягового обладнання сталася вимушена зупинка швидкісного поїзда №731 сполученням Запоріжжя – Київ, в якому знаходилося 534 пасажири.

"В 00:33 19 січня електровозом відправлений поїзд до станції П'ятихатки. У 1:50 прибули потягом Hyundai пасажири відправлені в місто Київ. Затримка руху склала 7 годин 20 хвилин", - повідомляє ДСНС.

У той же час в прес-службі "Укрзалізниці" зазначили, що зупинка поїзда сталася внаслідок впливу низьких температур на систему живлення поїзда.

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"Локомотивна бригада поїзда зробила все можливе для підтримання на належному рівні температурного режиму в салоні поїзда", - підкреслили в прес-службі.

За даними "Укрзалізниці", в столицю поїзд "Інтерсіті+" №731 прибув в 6:11. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" приносить вибачення пасажирам за багатогодинну затримку швидкісного поїзда і просить з розумінням поставитися до складнощів у роботі залізничників.