В Києві створюється Музей Майдану

Як повідомили УНІАН в прес-службі Українського інституту національної пам’яті, сьогодні на прес-конференції в Києві представлено директора Музею Майдану - відомого музейника Ігоря Пошивайла.

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"Насамперед ми завершимо розробку базової концепції, сформулюємо план дій та забезпечимо базові елементи нової структури - фінансування, штатний розпис, формування наглядової й опікунської рад", - так він окреслив головні завдання, які поставлено перед керівництвом музею.

Пошивайло наголосив, що нагальним є надання музею бодай тимчасового приміщення, робота над консервацією та реставрацією основної колекції, оскільки зараз вона зберігається в непристосованих приміщеннях.

"Зусиллями волонтерів та Інституту національної пам’яті зібрано майже дві тисячі артефактів", - йдеться у повідомленні.

Керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович зазначив, що "важливим аспектом у створенні Музею Майдану є те, що громадська ініціатива, яка виникла під час Майдану, врешті знайшла державну підтримку - Адміністрації президента і уряду".

В’ятрович повідомив, що "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції гідності" зареєстровано як юридичну особу. При цьому додав, що наразі музей не має приміщення для розміщення експозицій , але на його думку, найкращим місцем міг би бути Український дім з подальшою можливістю побудови нового приміщення для постійної експозиції.

"І найкраще для цього пасує місце на алеї Героїв Небесної сотні", - уточнив В’ятрович.

За його словами, відповідальним за створення Музею визначено Український Інститут національної пам’яті, та "попри це додаткове завдання в бюджеті на 2016-й жодних додаткових коштів не передбачено".

"Ми будемо порушувати найближчим часом питання змін до бюджету, які врахують необхідні кошти для створення Музею Майдану, і віримо в підтримку цього від уряду та Парламенту", - додав В’ятрович.