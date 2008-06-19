Випускникам завтра можуть згодитися парасолі

У найближчі дві доби на всій території Україні пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у Гідрометцентрі, 20 червня у країні очікується мінлива хмарність і короткочасні грозові дощі (на заході місцями невеликі), у більшості центральних областей вночі – подекуди сильні дощі; лише у східній частині буде без опадів.

Вітер переважатиме східний, південно-східний, 5-10 м/с, у центральних областях та у південній частині вдень при грозах подекуди можливі шквали 15-20 м/с.

Температура вночі буде 11-16°, на узбережжі морів – до 20°; удень 22-27°, у східних областях і в Криму – до 30°, у північних і центральних областях місцями 19-21°; у Карпатах уночі 7-12°, удень 11-16°.

21 червня уночі у північній та східній частині, удень в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі в окремих районах град, шквали 15-18 м/с.

22 червня буде переважно без опадів, лише у східних областях, а вночі і на півночі Лівобережжя – місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер очікується північно-східний, 22 червня на Правобережжі з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі буде 12-17°, на узбережжі морів – до 21°; вдень 22-27°, 22 червня у південній та східній частині місцями 30°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 12-17°.

23- 24 червня синоптики прогнозують переважно без опадів погоду, лише 23 червня вдень у прикарпатському регіоні, а 24 червня у західних і північних областях пройдуть короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 23 червня буде 8-14°, на півдні, а 24 червня в Україні 13-18°, на узбережжі морів – до 20°; удень 24-30°, у південній частині – до 33°.

У Києві та області 20 червня очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважатиме східний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 11-16°, удень 20-25° (у столиці – 20-22°). Як відомо, завтра у школах Києва відбудуться випускні вечори.

21-22 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність.

21 червня місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, 22 червня буде без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, удень 22-27°.

23 червня переважно без опадів, 24 червня очікуються короткочасні дощі (удень місцями), грози. Температура уночі 23 червня 8-14°, 24 червня 13-18°; удень 24-29°.