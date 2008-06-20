YouTube відкрив сервіс для кінематографістів-початківців

Відеосервіс YouTube відкрив новий проект під назвою Screening Room ("Зал для перегляду") для підтримки кінематографістів-початківців. За задумом, ця сторінка, яка щонеділі оновлюється, пов`яже авторів нерозкручених фільмів з "глобальною" аудиторією, пише Associated Press.

Раз на тиждень у Screening Room викладатимуться чотири нові ролики. Добором опікатимуться співробітники YouTube за підтримки кінематографістів з Sundance Channel. Більшість відібраних картин матимуть фестивальне минуле, але роботи дебютантів, які самостійно надсилають свої проекти в Screening Room, тільки вітатимуться. Глядачі зможуть купувати фільми, які їм сподобалися, через Screening Room.

На думку Сари Поллак, яка відповідає в YouTube за розділ кіно і мультфільмів, Screening Room може виявитися дуже перспективним інструментом для молодих режисерів. Як приклад Поллак навела історію з короткометражкою "Spider" ("Павук"), знятою Нешем Эджертоном (Nash Edgerton): після успіху на YouTube фільм став бестселером в інтернет-магазині iTunes. Творці повнометражки "Four Eyed Monsters" ("Чотириокі чудиська"), ролик якої на YouTube подивилися більше мільйона людей, одержали контракт на телебаченні і можливість видати DVD.

Лента.ру