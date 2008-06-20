У Севастополі розкрили 2 вбивства часів кримінальних «розборок» 90-х

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Севастополі розкрили вбивства двох учасників організованої злочинної групи «Генріха», що займалася розбоями, здирництвом та вбивствами «на замовлення».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, свого часу угруповання налічувало до 10 учасників у складі росіян, вірмен, азербайджанців та корейців. Лідера банди за матеріалами УБОЗ засуджено до 13 років позбавлення волі.

Убивства двох представників цієї севастопольської банди були скоєні учасниками іншого конкуруючого бандитського формування міста.

За матеріалами УБОЗ, Слідче управління УМВС України в місті Севастополі порушило кримінальну справа за ознаками злочинів передбачених ст. 115 (умисне убивство) та ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Найближчим часом її планують направити на розгляд суду.