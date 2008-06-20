У Черновецького підраховують прибутки від заборони на в’їзд вантажівок

Щоденний моніторинг, який здійснюється спеціальними службами КМДА, засвідчив позитивний результат обмеження в’їзду вантажівок у місто і дію відповідного розпорядження Київського міського голови не буде зупинено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

«Ми щоденно отримуємо дзвінки киян у Call-центр, які підтримують нововведення. Також кожен водій автобуса збирає інформацію про те, наскільки покращилась ситуація на дорогах. Ці спостереження показали: тільки з 1 червня, тобто з моменту введення обмежень на в’їзд вантажівок у місто, нам вдалося на 10% збільшити регулярність прибуття автобусів та тролейбусів на зупинки. Також на 50 тис. грн. збільшився прибуток – люди стали довіряти громадському транспорту. До 20% знизилась кількість заторів та ДТП, особливо на мостах та площах, де раніше постійно в заторах стояли вантажівки», – зазначив Д.БАСС.

За його словами, більшість перевізників уже перелаштувалися на новий графік роботи і вільно проїжджають містом вночі.

«Якщо раніше в місто в’їжджали 12 тис. вантажівок, то зараз ця цифра не вища 5 тис. Решта водіїв перелаштували графіки на нічний час, змінивши маршрут. При цьому, з 5 тис., які їдуть в місто вдень, 1 тис. – міжнародники, які проїжджають місто транзитом. Для них ми створили вікно вдень з 10 до 17, тобто не в години пік», – розповів Д.БАСС.

Також, за його словами, діє спеціальна комісія, яка видає перепустки вантажівкам, що перевозять товари, які швидко псуються, сміття, тощо. Продовжується робота з покращання умов відстою для вантажівок, водії яких не переходять на нічний графік. Зокрема, розширюються дороги, на всіх в’їздах в місто встановлені біотуалети і контейнери для сміття.

«Мета, заради якої ми запровадили обмеження на в’їзд вантажного транспорту в місто, уже фактично досягнута, тому розпорядження, підписане мером, діятиме і надалі. Перевізники повинні розуміти, що ми, в першу чергу, відстоюємо інтереси киян, які уже оцінили позитивні результати», – підкреслив Д.БАСС.