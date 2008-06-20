Чому розбився літак у Криму - попередні дані

За попередніми даними, в Криму легкий одномісний літак розбився через те, що пілот, пролітаючи дуже низько, не розрахував висоту – в результаті літальний апарат зачепився крилом за дерева і впав.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

Пілота з поламаної кабіни витягнув механік, який стежив за польотом із землі. Льотчик (чоловікові на вигляд близько 60 років) був непритомним.

«Прибулі лікарі діагностували переломи руки, ноги та грудної клітки. Зараз пілот перебуває в реанімації у тяжкому стані», - зазначили в МНС.

Літак, що належить підприємству «Агросервіс» міста Щолкіне (Крим), за попередніми даними, серйозно пошкоджений.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня о 13.30 біля села Руч’ї в Роздольненському районі Криму, обробляючи поле зернових, впав і розбився легкий літак.

Кримський ГУ МНС зазначає, що літак марки Х 32 СХ.