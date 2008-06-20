Люди гинуть за метал: у Запоріжжі одну людину вбили, одну - поранили

У Запоріжжі внаслідок стрілянини одна людина загинула і ще одну було поранено.

Як повідомили УНІАН у керівництві УМВС України в Запорізькій області, інцидент стався напередодні близько 14.00.

«Причиною стрілянини став конфлікт бізнес-інтересів. За попередніми даними, кілька місяців тому одна з комерційних фірм Запоріжжя, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг на ринку металу, уклала договір на постачання металопродукції вартістю близько 65 тис. грн. з івано-франківською компанією. Замовлення було сплачене, але покупець одержав неякісну металопродукцію. З`ясування стосунків між бізнес-партнерами тривали близько трьох місяців, після чого, не зумівши врегулювати конфлікт, івано-франківська компанія запросила для відстоювання своїх інтересів кілька запоріжців, зв`язаних з криміналітетом. Напередодні в сторін відбулася зустріч на вулиці Косигіна в Шевченківському районі Запоріжжя. Розмова переросла в бійку, а потім у хід пішла травматична і вогнепальна (дріб) зареєстрована зброя. Внаслідок інциденту одна людина загинула, одна потрапила до лікарні з вогнепальним пораненням», - повідомив співрозмовник агентства, зазначивши, що ряд учасників конфлікту затримано, порушено кримінальну справу, ведеться слідство.