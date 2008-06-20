Нафтогаз на переговорах з Газпромом питання ціни не порушує

«Нафтогаз України» почне переговори про ціну на газ на 2009 рік після отримання відповідних директив від керівництва країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Олег ДУБИНА на круглому столі «Ситуація в нафтогазовому комплексі України та перспективи газових переговорів з Росією», організованому Київським інститутом проблем управління ім. Горшеніна.

«Ціна на газ – це політичні консультації, які здійснює керівництво країни. Після цих консультацій, коли ми отримаємо директиви, ми почнемо переговори про ціну на газ», - сказав він.

О.ДУБИНА додав, що нині на переговорах з ВАТ «Газпром» «ціна на газ не обговорюється».

Крім того, як зазначено в розданих на круглому столі аналітичних матеріалах НАК «Нафтогаз України», сьогодні компанія розробляє варіанти проектів контрактів на постачання газу в Україну на середньо- та довгострокову перспективу.

Тим часом питання про ціну на газ для України і на 2009 рік, і на подальшу перспективу перебуває на стадії обговорення.

Також у матеріалах зазначено, що керівництво компанії провадить консультації з керівництвом «Газпрому», на яких обговорюють принципи формування та темпи зміни ціни на газ (на п`ятирічний період), який планується постачати в Україну за прямими договорами з ВАТ «Газпром», і методологію формування ставки транзиту з перспективою переходу на європейський підхід до принципів її формування.

Також О.ДУБИНА сказав, що не можна політизувати це питання до завершення консультацій на міжкорпоративному рівні між компаніями.