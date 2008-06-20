Бойко звинуватив Тимошенко в корупції під час закупівлі пального

Депутат Верховної Ради, міністр палива та енергетики опозиційного уряду України Юрій БОЙКО звинуватив уряд Юлії ТИМОШЕНКО в корупції під час закупівлі нафтопродуктів для формування стабілізаційного резерву.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

«Дизельне паливо для стабілізаційного резерву цього року закуповували у структур, близьких до БЮТ, і дотепер не отримано, незважаючи на 100%-у передоплату ще в квітні», - зазначено в повідомленні.

На думку Ю.БОЙКА, ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку давно побили всі рекорди, що найближчими місяцями негативно позначиться на вартості продуктового кошика кожного українця.

«Замість реальної боротьби з багатомільйонним розкраданням державних коштів під час закупівлі дизельного палива для Стабрезерву без проведення тендеру і за передоплатою; замість покарання відповідальних за контрабанду газу та невчасну сплату до бюджету 1,75 млрд. гривень податку на додану вартість відомство СИВУЛЬСЬКОГО (голова ГоловКРУ – УНІАН) «штампує» брехливі звинувачення і займається їх тиражуванням у ЗМІ», – сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий директор консалтингової компанії UPECO (Київ) Сергій КУЮН вважає, що створення стабілізаційного фонду дизельного палива для аграріїв не вирішить проблему зростання цін на паливо.

«Що стосується створення стабілізаційного фонду нафтопродуктів, то ефективність і загалом імовірність його створення виглядає вельми примарно. Адже це не перша ініціатива ТИМОШЕНКО такого роду: у лютому схоже доручення вже дали Мінпаливенерго і «Укртранснафті». Проте, незважаючи на зусилля прем`єра і отримання кредитів «Укртранснафтою», фонд так і не було сформовано. Як відомо з преси, проплативши близько 240 млн. грн. за 40 тис. тонн дизпалива ще наприкінці березня, «Укртранснафта» до цього дня не отримала ні цього товару, ні повернення коштів від псевдопостачальника нафтопродуктів», – зазначив він.