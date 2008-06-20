ООН прирівняла сексуальні злочини до військових

Рада безпеки ООН прирівняла сексуальне насильство до військових злочинів, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Як уточнює The Los Angeles Times, на надзвичайній сесії РБ, що проходила під головуванням держсекретаря США Кондоліззи Райс, були присутні дипломати з 60 країн.

15 держав, що засідають в Раді Безпеки одностайно схвалили резолюцію за номером 1820, яка вимагає від учасників збройних конфліктів негайної відмову від всіх актів сексуального насильства над мирними жителями.

Згідно з повідомленням ВВС News, у тексті резолюції сексуальне насильство назване однією з військових тактик і загрозою міжнародній безпеці. Повідомляється, що під час обговорення проекту резолюції Китай, Росія, Індонезія і В`єтнам висловлювали сумнів про те, що згвалтування повинні бути у сфері діяльності Ради безпеки ООН.

2007 року Китаю, Росії та ПАР вдалося наполягти на тому, що сексуальне насильство є побічним наслідком війни і не повинно розглядатися як проблема міжнародної безпеки. Правозахисні активісти, які вимагали нового розгляду цієї теми в ООН, вітали ухвалену в четвер резолюцію.

Як країни, звідки регулярно надходять повідомлення про згвалтування, на засіданні РБ були згадані Демократична Республіка Конго, Судан, Руанда, Ліберія і держави колишньої Югославії. Райс особливо нагадала про акти сексуального насильства, які вчинили в різних країнах миротворці ООН.