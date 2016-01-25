З початку року в окупованому Луганську від грипу померли чотири особи - ЗМІ

Про це ЛІГА.net повідомила медик однієї з луганських лікарень

За її словами, серед померлих - лікар міської лікарні.

«Зараз не вистачає лікарів. Він на ногах намагався перенести захворювання, але, на жаль, летальний результат», - зазначила вона.

За її словами, у місті також відзначається дефіцит ліків.

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"У лікарнях є незначна кількість на серйозні випадки", - додала лікар.

З 19 січня по 1 лютого школи тимчасово окупованого Луганська закрили на карантин через грипу та ГРВІ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на тимчасово окупованій території Донецької області від грипу та ГРВІ загинуло більш як 300 осіб.