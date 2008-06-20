У Миколаєві скоєно напад на журналіста

18 червня у Миколаєві на будівельному майданчику поблизу будинку № 13/1 по вулиці Крилова охоронець будівельної компанії «Югтехнострой-групп» здійснив напад на журналіста місцевої газети «Наш город» Андрія ДВОРЕЦЬКОГО.

Як повідомила УНІАН головний редактор цього видання Наталя БАБЕНКО, журналіст приїхав за телефонним дзвінком мешканців будинку і проводив фотозйомку знищеного будівельниками спортивного майданчику.

За її словами, під час роботи співробітника редакції до нього підійшов охоронець вищезгаданої компанії та вдарив по фотоапаратурі, а потім почав душити журналіста.

На місце пригоди була викликана міліція, яка затримала охоронця. Водночас, як зауважила Н.БАБЕНКО, він був відпущений того ж дня після складання протоколу за дрібне хуліганство.

Водночас, зазначила головний редактор газети, потерпілий звернувся із заявою до міської прокуратури, крім того лікарі поставили йому діагноз “травматичне ушкодження шийних хребців, яке було виявлено за допомогою рентгену. Крім того, після отримання цього діагнозу А.ДВОРЕЦЬКИЙ звернувся за направленням лікарів до судово-медичної експертизи. Зараз журналіст перебуває на амбулаторному лікуванні.

Його колеги, звертаючись до правоохоронних органів, вимагали порушити кримінальну справу за ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності) Кримінального кодексу України, однак досі не отримали жодної відповіді з цього приводу, а тому не виключають, що охоронця будівельної компанії відпустили не без «втручання» її керівників.