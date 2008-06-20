Китаю і Росії потрібно створити єдиний економічний блок

Китай хотів би створити спільно з російським Далеким Сходом єдиний блок двосторонньої співпраці у сфері економіки, заявив журналістам заступник голови уряду північно-східної китайської провінції Хейлунцзян Сунь Яо, слова якого наводить агентство Сіньхуа.

"Китай і Росія мають величезну перевагу в людських і природних ресурсах, а також важливий чинник географічної близькості, що може сприяти створенню єдиного економічного блоку двох країн на Далекому Сході", - заявив Сунь Яо.

Зокрема, Сунь Яо запропонував пришвидшити будівництво єдиної транспортної інфраструктури між Хейлунцзяном і сусідніми російськими регіонами, йдеться в повідомленні.

"Спільними з російською стороною зусиллями, ми повинні створити ефективний транспортний коридор між двома країнами, який об`єднає економіки двох країн в єдине ціле", - наголосив представник китайського регіону.

Він також вважає, що для поліпшення економічних відносин сторони повинні поліпшити роботу прикордонних контрольно-пропускних пунктів і створити сприятливі митні умови для прискорення взаємовигідного товарного потоку.

Провінція Хейлунцзян, яка межує з російськими далекосхідними регіонами - Амурською областю, Хабаровським краєм, Приморським краєм і Єврейською автономною областю, відіграє ключову роль у двосторонніх торговельно-економічних обмінах, як "форпост" китайсько-російського економічного співробітництва.