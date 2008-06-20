5 тисяч літрів спирту сплавляли Дністром у бочках

У Ямпільському районі Вінницької області працівники УБОЗу Управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області спільно з прикордонниками 24 прикордонного загону затримали вантажний автомобіль ГАЗ-66 з 5,1 тис. літрами контрабандного спирту, який був переправлений по Дністру з території Молдови.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні відділу зв`язків з громадськістю УМВС у області.

Згідно з повідомленням, правоохоронці близько третьої години ночі затримали вантажівку, яка прямувала вздовж прикордонної смуги. Вона перевозила поліетиленові бочки, наповнені спиртом.

Убозівці затримали двох місцевих жителів 37-и та 32-х років, які перебували у автомобілі. Вони запевняли правоохоронців, що їх найняли повантажити в машину бочки, а що там знаходиться - їх не цікавило. За виконання нічної роботи обіцяли заплатити 150 грн.

За словами начальника УБОЗ у Вінницькій області Володимира СОЛЯРА, загальна кількість вантажу склала 5100 літрів на суму 165 тисяч гривень. Відібрані зразки з ємностей надіслали на експертизу.

Спирт у 24 бочках за допомогою тросів був сплавлений по Дністру з території Молдови.

Ще двох осіб, причетних до контрабанди спирту, наразі розшукує міліція. Їм вдалося під покриттям темряви уникнути затримання.

За словами В.СОЛЯРА, наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне транспортування підакцизних товарів).

Триває розслідування.