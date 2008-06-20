Стадіон у Дніпропетровську можна евакуювати через військове містечко

Дніпропетровська міська рада на позачерговій сесії прийняла у комунальну власність 4,6 га території, що належала Міністерству оборони у центрі Дніпропетровська, для завершення реконструкції стадіону ФК “Дніпро”.

Про це УНІАН повідомив депутат міської ради Сергій ВОРОБЙОВ.

За його словами, терміновість розгляду даного питання обумовлена реконструкцією стадіону, яка проводиться у рамках міської програми підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Депутат наголосив, що евакуаційні виходи, які передбачені планом реконструкції стадіону, знаходяться на території військового містечка Міністерства оборони, і тому необхідно було узгодити, згідно із законодавством, земельне питання та завершити реконструкцію в 2008 році.