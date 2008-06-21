Міністр пропонує увічнити епоху «Червоної рути»

Міністр культури України Василь ВОВКУН ініціює спорудження у Чернівцях пам’ятника, який би увіковічив епоху 70-х – часів «Червоної рути».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції у Чернівцях.

«Ми знайшли спільне розуміння з губернатором Буковини Володимиром КУЛІШЕМ щодо необхідності будівництва у Чернівцях пам’ятника «Червоній Руті» - Володимиру Івасюку, Назарію Яремчуку, Софії РОТАРУ та Василю ЗІНКЕВИЧУ. Це ціла епоха в українській культурі, і вона має бути зафіксована у цьому місті», - сказав він.

Водночас, за словами В.ВОВКУНА, також у Чернівцях «має бути встановлено пам’ятник геніальному українському акторові та режисерові Івану Миколайчуку, оскільки Чернівці – це був його Єрусалим, його коріння».

В.ВОВКУН не повідомив, чи долучиться Міністерство культури і туризму до фінансування цих проектів, хоча зазначив, що до 600-річчя Чернівців Мінкультури готує подарунок місту, однак «це буде сюрпризом».

Довідка УНІАН. У 1981-1989 роках В.ВОВКУН, після закінчення акторського факультету Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.Карпенка-Карого, був актором Чернівецького музично-драматичного театру імені О.Кобилянської.