Світові ціни на нафту значно підвищилися

Підсумки торгів у Лондоні та Нью-Йорку

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 20 червня 2008 р. на провідних нафтових біржах значно підвищилися, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 134,86 (+2,86) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 134,62 (+2,69) дол./бар.

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