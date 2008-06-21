Створено «Спілку виробників харчової промисловості України»

В Україні створено Всеукраїнську громадську організацію «Спілку виробників харчової промисловості України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції в УНІАН президент ВГО «Спілка виробників харчової промисловості України» Олег ЮХНОВСЬКИЙ.

За словами О.ЮХНОВСЬКОГО, організація заснована в січні 2008 року, але червень можна вважати початком її публічної діяльності. Засновниками організації стали більш як 100 трудових колективів підприємств харчової промисловості. Крім того, до організації увійшли 11 галузевих об`єднань, зокрема асоціація «Укрцукор», «Укрмолпром», «Укроліяпром», «Укркондитер», «Союз оптовиків і виробників алкоголю та тютюну» (СОВАТ) та інші.

За словами О.ЮХНОВСЬКОГО, організацію створено для того, щоб спільними зусиллями захищати інтереси українських виробників харчової промисловості, у тому числі в умовах роботи в СОТ.