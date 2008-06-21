У Києві розпочався V Міжнародний фестиваль «Країна мрій»

Сьогодні на Співочому полі в Києві проходить V міжнародний фестиваль «Країна мрій».

У ці хвилини з Андріївського узвозу вулицями столиці до Співочого поля відбувається Велика Купальська хода.

Як очікується, на території Печерського ландшафтного парку “Співоче поле” у Києві буде розпалено купальське багаття. У фестивалі беруть участь фольклорні та етнографічні колективи.

Постійний ініціатор та організатор етнофестивалю - лідер групи “Воплі Відоплясова” Олег СКРИПКА.