У Києві розпочався V Міжнародний фестиваль «Країна мрій»
12:56, 21 червня 2008Суспільство
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З Андріївського на Печерськ рушила хода
Сьогодні на Співочому полі в Києві проходить V міжнародний фестиваль «Країна мрій».
У ці хвилини з Андріївського узвозу вулицями столиці до Співочого поля відбувається Велика Купальська хода.
Як очікується, на території Печерського ландшафтного парку “Співоче поле” у Києві буде розпалено купальське багаття. У фестивалі беруть участь фольклорні та етнографічні колективи.
Постійний ініціатор та організатор етнофестивалю - лідер групи “Воплі Відоплясова” Олег СКРИПКА.
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