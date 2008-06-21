Ціни на київських арт-аукціонах стрімко зростають

На картини українських художників XIX сторіччя і 1940–1970-х років виник ажіотаж, який спричинив невиправдано високі ціни них.

Про це в інтерв’ю тижневику „Коментарі” повідомила директор київської галереї „Боско” Наталія ЛИСЕНКО.

„Галеристи-антиквари зараз починають розкручувати абсолютно всіх, навіть не дуже добрих художників і не дуже добрі роботи”, - зазначила вона.

За словами Н.ЛИСЕНКО, за останні п’ять років ціни на українському арт-ринку зросли в середньому від 70% до 100% на рік: якщо сім-десять років тому картину Миколи Глущенка чи Сергія Шишка можна було придбати за 1-5 тис.доларів, то сьогодні йдеться про сотні тисяч доларів.

Н.ЛИСЕНКО також стверджує, що ціни на київських аукціонах уже наздогнали світові. Наприклад, на весняних торгах картину С.Шишка «Пляж» продали за 120 тис. доларів, полотно М.Глущенка «Через ріку» - за 110 тис. доларів, роботу Кондратенка «Зимовий пейзаж із церквою» - за 130 тис. доларів.

Як сказала Н.ЛИСЕНКО, у Києві діє п’ять-шість великих аукціонів. „Але аукціонів рівня Sotheby’s чи Christie`s немає і найближчим часом не з’явиться, бо у нас немає вдосталь предметів старовини та колекціонерів, здатних їх купити”, - додала вона.

Однак, на думку експерта, Україна є перспективним ринком для згаданих брендів. Про це свідчить той факт, що Christie’s і Sotheby’s проводять тут передаукціонні покази робіт. “Адже всім відомо, що багато наших колекціонерів (серед яких бізнесмени й політики) купують антикваріат на цих аукціонах. Хтось ввозить його сюди, хтось залишає за кордоном у банках”, - сказала Н.ЛИСЕНКО.

На її думку, якщо Christie`s і Sotheby`s все ж відкриють в Україні свої представництва, це завдасть відчутного удару по місцевих аукціонах. „Клієнт туди обов’язково піде, адже це світові імена. Продавці також підуть, адже будуть упевнені, що там їхні предмети продадуть дорожче”, - переконана експерт.