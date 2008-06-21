Погода на 22-25 червня

22 червня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Вночі на більшій частині України, вдень на Лівобережжі та в Карпатському регіоні пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень на Лівобережжі та в Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16- 21°, вдень 21-26°, на півдні до 28°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

23-24 червня мінлива хмарність утримається. 23 червня переважно без опадів, лише на крайньому сході, а вдень місцями і на крайньому заході та півночі короткочасні дощі, грози. 24 червня у західних та північних областях, а вдень місцями і на решті території України короткочасні дощі, грози, подекуди град. В Криму обидві доби без опадів. Вітер північний, північно- західний, 5-10 м/с. Температура вночі 23 червня 8-13°, на півдні до 15-17°, 24 червня 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, у південній частині, а 23 червня і у західних областях місцями 30-33°, 23 червня у східних , а 24 червня у західних областях 21-26°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 23 червня 18-23°, 24 червня 15-20°.

25 червня в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози, у південній частині місцями сильні дощі. 26 червня переважно без опадів. Температура вночі 10-15°, у південній частині 16-20°, у західних областях 26 червня 7-12°; вдень 21-26°, 25 червня у південній та східній частині місцями 26-29°.

У Києві 22 червня буде мінлива хмарність. Вночі місцями невеликі короткочасні дощі, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

23-24 червня - мінлива хмарність. 23 червня переважно без опадів, лише в кінці дня місцями пройде короткочасний дощ, гроза. 24 червня короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 23 червня 8-13°, 24 червня 12-17°; вдень 24-29°.

Вночі 25 червня очікується короткочасний дощ, гроза, в решту часу переважно без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.