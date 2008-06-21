Буш про нафту, сланці, Аляску та Саудівську Аравію

США мають в своєму розпорядженні запаси сланцевої нафти, які дадуть змогу значно збільшити нафтовидобуток усередині країни та є рівними обсягам імпорту протягом ста років, заявив Джордж Буш у щотижневому суботньому радіозверненні до нації.

"Ми повинні розширити видобуток американської нафти, використавши надзвичайний потенціал сланцевої нафти", - заявив президент США, повідомивши, що "одне лише велике родовище (сланцевої нафти) в районі західних Скелястих гір дорівнює всьому сьогоднішньому обсяг імпорту нафти протягом 100 років".

Сланцева нафта (oil shale) - рідкі вуглеводні, що їх одержують за допомогою піролізу з горючих (нафтових) сланців.

Буш також заявив про необхідність розширити нафтовидобуток на океанському шельфі, де запаси США, за оцінками експертів, "відповідають поточному рівню видобутку протягом майже десяти років".

Крім цього, повідомив глава Білого дому, США "повинні розширити виробництво американської нафти, дозволивши видобуток на півночі Аляски".

На Алясці "Америка зможе видобути, за оцінками, 10 мільярдів барелів нафти, що приблизно дорівнює імпортові нафти з Саудівської Аравії протягом двох десятиліть", - цитує Буша РІА "Новости".

Президент закликав Конгрес США відмінити заборону на буріння в Арктиці і чинний з початку 1980-х років мораторій на нафтовидобуток на океанському шельфі, а також дозволити видобуток сланцевої нафти.

Нагадавши про те, що протягом останніх 30 років в США не було збудовано жодного нафтоперегінного заводу, і тому країні доводиться імпортувати "мільйони баррелів повністю очищеного бензину", президент закликав до розширення нафтопереробного потенціалу країни шляхом будівництва нових підприємств.

У своєму суботньому радіозверненні Буш фактично повторив головні тези своєї ініціативи щодо енергетики, з якою він виступив раніше в Білому домі.

Керівники обох палат Конгресу тоді негайно відкинули заклик президента, звинувативши Буша в тому, що його енергетична ініціатива спрямована на забезпечення інтересів "великої нафти" - групи найбільших нафтових компаній США.

Буш повинен "припинити висувати ті самі старі ідеї, покликані набити кишені "великої нафти", і повинен працювати разом з демократами над тим, щоб скоротити нашу залежність від нафти, інвестувати в поновлювані джерела енергії, припинити надмірні спекуляції і дати відсіч країнам, які вступать у змову з метою нажитися за рахунок американських споживачів", - ідеться в заяві лідера сенату США сенатора-демократа Гарі Ріда, поширеному після оприлюднення ініціативи Буша.