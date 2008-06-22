Затриманому в Туреччині українському хакеру загрожує до 72 років ув'язнення

Українському хакеру Максиму ЯСТРЕМСЬКОМУ, затриманому минулого року в Антальї по звинуваченню у кібершахрайстві, загрожує від 24 до 72 років ув’язнення, повідомляють у суботу турецькі ЗМІ.

Звинувачення щодо шахрая підготував прокурор суду «турецької Рив`єри», зокрема на основі інформації спецслужб США, які свого часу оголосили його в міжнародний розшук.

Зокрема, як стверджується, американці обвинувачують українського хакера у тому, що він незаконним способам заробив близько 10 млн. дол. і розмістив їх на рахунках в 13 банках різних країн. Тільки в Туреччині претензії до українця є у 12 банківських структур, і всі вони будуються на звинуваченні в незаконному привласненні грошей з використанням електронних систем (комп`ютерів), повідомляють турецькі ЗМІ.