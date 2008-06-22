АМК вимагає обгрунтувати ціни на м'ясо

Антимонопольний комітет України вимагає від усіх учасників ринку м`яса надати економічне обґрунтування і детальне пояснення щодо встановлених оптово-відпускних, роздрібних цін на продукцію і цінових надбавок. Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

У повідомленні наголошується, що дослідження Антимонопольного комітету України на цих ринках охопило весь ланцюг: від виробників м`яса до постачальників і мереж роздрібної торгівлі.

Крім того, АМК звернувся до Державної інспекції з контролю за цінами, МінАПК і ДПАУ з офіційними запитами надати інформацію щодо ціноутворення в суб`єктів ринку м`яса птиці.

Наголошується, що аналіз отриманих і наявних у комітету даних дасть змогу визначити, чи були впродовж останніх місяців ознаки порушення конкурентного законодавства в діях учасників ринків м`яса.

«Маються на увазі, зокрема, і випадки монопольних виявів, і можливого узгодження гравцями ринку цінової політики, що могло стати причиною встановлення необґрунтованих цін на свинину, яловичину та курятину», - зазначив в.о. голови Антимонопольного комітету України Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО. За його словами, якщо ця інформація підтвердиться, порушників буде жорстко покарано.

«При цьому я закликаю і органи виконавчої влади в центрі та на місцях, і правоохоронні органи долучитися до перевірки й надати інформацію щодо виявлених фактів, щоб якнайшвидше встановити істину в цьому питанні», - додав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

АМК продовжує розслідування за ознаками зловживання монопольним становищем щодо низки найбільших торгових мереж країни на ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Йдеться про укладення торговими центрами дискримінаційних договорів з постачальниками, що могло призвести до необґрунтованого підвищення роздрібних цін на продукти харчування.

На сьогодні розслідування тривають у Києві, Криму, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій і Чернігівській областях. Всього розглядається 30 справ про порушення торговими мережами конкурентного законодавства.