МЗС закликає українців не намагатися вивозити наркотики з Південної Америки

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Останнім часом почастішали випадки затримання громадян України, в основному молодого віку, за спроби незаконного перевезення з країн Південної Америки (зокрема, Бразилії, Аргентини, Болівії та Перу) наркотичних речовин", - сказано у ньому.

Зазначається, що за скоєння таких злочинів законодавством багатьох держав світу передбачено суворе покарання у вигляді тривалих термінів тюремного ув’язнення, а у деяких країнах – смертна кара.

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"З метою запобігання подібним випадкам МЗС нагадує про неприпустимість участі у вчиненні протиправних дій, пов’язаних з незаконним обігом заборонених психотропних та наркотичних речовин, а також рекомендує громадянам України виявляти підвищену обережність та пильність у разі надходження від сумнівних посередницьких структур або окремих осіб "привабливих" пропозицій щодо працевлаштування в країнах Південної Америки", - говориться у повідомленні.