У православних починається Петрів піст

У православних віруючих сьогодні розпочинається Петрів піст.

Завершується цей піст завжди 12 липня - в день пам`яті святих апостолів Петра і Павла, на честь яких піст іменується Петровим, або апостольським. Мета посту полягає в підготовці до торжеств в ім`я двох першоверховних апостолів, яка практикується віруючими з перших століть християнства.

Дата початку посту залежить від дати святкування Великодня, оскільки піст завжди розпочинається в понеділок через тиждень після свята Святої Трійці. Тому тривалість посту рік від року варіюється. Цього року піст триватиме 19 днів.

Петрів піст вважається нестрогим. Тим, хто постується, дозволяється їсти рибу в усі дні, за винятком середи і п`ятниці.