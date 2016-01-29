Освітяни перекрили вулицю Грушевського з вимогою не скорочувати фінансування ПТУ з держбюджету

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 людей вигукують: “Життя профтехосвіті!”.

Учасники акції тримають плакати з написами: “Припиніть голодомор профтехосвіти!”, “Фінансування ПТО — обов'язок держави!”, “Ні! Евтаназії профтехосвіти”.

Частина мітингувальників намагалися пройти до площі біля будівлі парламенту, але охоронці їх не пропускають.

Також люди виконують Державний Гімн України.

До місця, де зібралися мітингувальки, прибули правоохоронці зі спецпідрозділу поліції “Титан”, та працівники Державної служби охорони.

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Також учасники акції скандують “Ганьба” правоохоронцям.

Народний депутат України Володимир Парасюк намагався завести під будівлю парламенту близько 200 мітингувальників. Коли перші мітингувальники почали проходити за допомогою Парасюка кордон міліції, в цей час з іншого боку парламенту близько 30 правоохоронців побігли до учасників акції. Парасюк побіг їм назустріч, не даючи пройти далі. Між ним та керівництвом правоохоронних органів відбулася емоційна розмова. Правоохоронці залишаються неподалік входу до ВР з боку Грушевського за огорожею.

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У парламенті о 14.00 має розпочатися всеукраїнська нарада з проблем та ризиків функціонування системи професійно-технічної освіти в контексті прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

Нарада організована Комітетом Верховної Ради з питань науки і освіти.

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До участі у нараді запрошено представників міністерств та відомств, народних депутатів, керівників професійно-технічних навчальних закладів, голів регіональних осередків Асоціації працівників професійно-технічної освіти, представників департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій, що опікуються питаннями профтехосвіти.

Метою наради є обговорення надзвичайно складної ситуації та усвідомлення необхідних кроків щодо її врегулювання.

Довідка УНІАН. Відповідно до закону про держбюджету-2016, видатки на фінансування професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у містах обласного значення, з нинішнього року мають бути передбачені у відповідних бюджетах обласних центрів.

25 січня заступник міністра освіти Павло Хобзей заявив, що з 1 січня більшість навчальних закладів професійно-технічної освіти мають фінансуватись з бюджетів міст обласного значення та обласних бюджетів. За словами Хобзея, на сьогодні не передбачено фінансування 78 закладів у 33 містах 14 областей України, оскільки депутати міських рад, ухвалюючи бюджети міст, не виділили відповідних коштів.

Ряд міських рад прийняли звернення до керівництва держави з проханнями повернути фінансування закладів професійно-технічної освіти з державного бюджету або ж передати ці повноваження органам влади обласного рівня.