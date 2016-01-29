У "Народному фронті" наполягають на виключенні телепродукту країни-агресора з переліку євромовників

Про це один з авторів проекту закону №2766 “Про внесення змін до «Закону про телебачення і радіомовлення” (щодо визначення передач європейського виробництва)», депутат від «Народного фронту» Дмитро Стеценко заявив кореспонденту УНІАН.

“Ця норма говорить про те, що держава-агресор не може брати участь у виробництві спільного продукту з українськими виробниками, і її телепродукт не може вважатись європейським. До того ж, як відомо, Росія не підтримала міждержавну угоду про транскордонне мовлення, тому така норма є цілком правомірною”, - наголосив Стеценко.

Разом з тим він заявив, що до другого читання до законопроекту будуть внесені зміни, проте ключові речі залишаться.

“Скоріше за все, що стосується квот, то вони будуть змінені. Вони мають вказувати вектор розвитку українських медіа. Квоти не мають стати таким собі «драконівським» чинником, який би «душив» розвиток. Цей законопроект пройшов тільки перше читання, і вже є порівняльна таблиця до другого, де опрацьовані всі правки. Буде чимало зауважень із зали, і потрібно буде шукати компроміс”, - сказав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва)» (№2766).

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Тоді голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар наголосила, що на сьогодні "під європейськими програмами в українському законодавстві передбачаються програми європейського виробництва і російського виробництва".

За її словами, у цьому законі пропонується вважати європейськими українські програми, програми виробництва тих країн, які ратифікували Європейську конвенцію щодо транскордонного мовлення.

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Вона наголосила, що Росія не ратифікувала цю конвенцію, бо "не хоче брати на себе зобов'язання, які беруть на себе європейські мовники, і втілювати їх у життя".

28 січня діячі української культури і шоу-бізнесу закликали владу обмежити доступ російського медіа-продукту в український теле- і радіоефір.