Мінсоцполітики: В Україні зареєстровано понад 1,7 мільйонів переселенців
Кількість зареєстрованих переселенців в Україні складає понад 1,7 млн.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Як зазначається в повідомленні, «станом на 1 лютого 2016 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 704 937 переселенців або 1 346 276 сімей з Донбасу і Криму».
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Зокрема, 714 867 сімей звернулися за призначенням грошової допомоги, 669 487 з них таку допомогу призначено.
З початку 2016 року отримувачам профінансовано 241 тис. гривень, підкреслюється в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що станом на 18 січня на обліку перебувають 1 мільйон 684 тисячі 815 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму